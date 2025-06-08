Filenin Sultanları Çin'i Tie-Break'te Devirdi

Turnuvanın dördüncü maçında güçlü rakibi Çin ile karşı karşıya gelen Ay-yıldızlı ekip, zorlu geçen mücadeleyi 3-2 kazanarak turnuvadaki namağlup unvanını korudu. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla Pekin'deki maçlarını 4’te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı.

Maçtan Set Set Detaylar

1. Set: Çin 25 – Türkiye 19 Filenin Sultanları, Polonya'yı final setinde yıktı! Milletler Ligi'nde yenilgisiz yola devam İçeriği Görüntüle

2. Set: Türkiye 25 – Çin 20

3. Set: Çin 31 – Türkiye 29

4. Set: Türkiye 28 – Çin 26

5. Set (Tie-break): Türkiye 15 – Çin 12

Son seti büyük bir mücadele sonucunda kazanan Filenin Sultanları, Çin'e karşı deplasmanda tarihi bir galibiyet elde etti.

VNL’de Gözler Türkiye’de

2025 Voleybol Milletler Ligi'ne fırtına gibi başlayan Türkiye, sırasıyla çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak dünya sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Elde edilen bu galibiyetle birlikte Türkiye, turnuvanın ilk haftasını yenilgisiz kapatma yolunda dev bir adım attı.