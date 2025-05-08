Turkcell Süper Kupa 2025'te Yeni Format: Dört Takımlı Turnuva Ocak 2026'da Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunun formatında değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa bu kez dört takımla, tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre düzenlenecek.

TFF’nin açıklamasına göre, yarı final eşleşmeleri şu şekilde belirlenecek:

Lig şampiyonu , Türkiye Kupası finalisti ile;

Türkiye Kupası şampiyonu, lig ikincisi ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan Süper Kupa’ya Çifte Katılım Etkisi

Galatasaray’ın hem Trendyol Süper Lig’de ilk iki sırayı garantilemesi hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle, ligi üçüncü sırada tamamlayacak takımın da organizasyonda yer alacağı açıklandı. Bu durum, kupada yer alacak ekiplerin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Süper Kupa Ocak 2026’ya Ertelendi

TFF, kulüplerin sezon başında oynayacağı UEFA eleme maçlarının yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, Turkcell Süper Kupa maçlarının 2026 yılının Ocak ayında oynanacağını bildirdi. Bu sayede takımlar hem Avrupa’da hem de yerel organizasyonda daha planlı bir şekilde mücadele edebilecek.

Süper Kupa Eşleşmeleri Nasıl Belirlenecek?

Organizasyonda lig ve kupa sonuçlarına göre çeşitli senaryolara göre eşleşmeler şu şekilde şekillenecek:

Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu aynı takımsa : Lig şampiyonu vs. Türkiye Kupası finalisti Lig ikincisi vs. Lig üçüncüsü

Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti aynı takımsa : Lig şampiyonu vs. Lig üçüncüsü Türkiye Kupası şampiyonu vs. Lig ikincisi

Lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonu aynı takımsa : Lig şampiyonu vs. Türkiye Kupası finalisti Türkiye Kupası şampiyonu vs. Lig üçüncüsü

Lig ikincisi ile Türkiye Kupası finalisti aynı takımsa : Lig şampiyonu vs. Türkiye Kupası finalisti Türkiye Kupası şampiyonu vs. Lig üçüncüsü



Bu yeni formatla birlikte Turkcell Süper Kupa, sadece sezonun en güçlü takımlarını değil, aynı zamanda sezon genelindeki performansa göre şekillenen rekabeti de gözler önüne serecek.