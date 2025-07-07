Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenen “İlk Kim Değişecek?”, “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Doğa 2” projesinin açılış programı düzenlendi.

Mükrime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, proje destekçisi kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt yaptı. Konuşmasında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Kurt, projelerin öğrencilerde doğa bilinci oluşturma açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık, projelerin içeriğini ve hedeflerini anlatan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Programda söz alan proje öğrencileri de kürsüye çıkarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doğaya saygı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve çevresel farkındalık konularına vurgu yapan öğrenciler, projeye aktif katılım sağlayarak farkındalık oluşturmanın önemini dile getirdi.

Etkinlik, tüm katılımcıların yer aldığı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.