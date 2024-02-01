Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Hayatına Başladığı 1992 Yılından Bu Yana Bilim Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor.
Adını İstiklâl Mücadelemizin Sembol İsmi Sütçü İmam’dan Alan Üniversite, Türkiye’nin Gözde Yükseköğretim Kurumlarından.
‘Sürekli Öğrenmenin, Değişimin Ve Geleceğin Adresi’ Olma Vizyonuyla Eğitim öğretim Faaliyetlerini Sürdüren KSÜ Bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkeziyle 7 Den 77 Ye Herkese Hitap Ediyor.
Sürekli Eğitim Merkezinin Bünyesinde Birbirinden Çeşitli Kursları Da Barındırdığına Dikkat Çeken Ksü Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr Selim Somuncu Merkezin Faaliyetleri Hakkında Aksu Haber’e Özel Bilgiler Verdi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar