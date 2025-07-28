Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşanan trafik tartışmaları, hem vatandaşları hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor. Son olayda Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde motosikletli kadınlar ile bir otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, trafiğin aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücüler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınların tepkisiyle çevredeki vatandaşlar da olaya müdahil olunca yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Durumu fark eden devriye polis ekipleri, olay yerine hızla müdahale ederek olası bir kavgayı önledi. Polislerin zamanında müdahalesi sayesinde gerginlik büyümeden kontrol altına alındı.

Olay sonrası bazı sürücüler, aynı güzergah üzerinde sık sık benzer tartışmalar yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.