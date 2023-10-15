Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Suriye uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Suriye uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Jandarma ekipleri, il genelinde huzur ve güven uygulaması icra etti. Uygulama çerçevesinde kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydı bulunan A.Y., A.H., H.H., M.E., K.R. ve C.E. adlı Suriye uyruklu şahıslar yakalandı. Şahısların, gerekli yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

Jandarmanın halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.