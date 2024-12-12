Başkent Şam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan cezaevinde alıkonulan binlerce kişi rejim güçleri tarafından sessiz ve sistematik şekilde öldürüldü.

Uluslararası kuruluşların raporları, rejimin, Sednaya'da "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar yaptığını, alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Öte yandan Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde yakınları bulunanlar, El Müctehid Hastanesi'nin duvarlarına asılan fotoğraflar üzerinden yakınlarını tespit etmeye çalışıyor.