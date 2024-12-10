Suriye'de işkence üssü olarak bilinen hapishanenin birden fazla yer altı katından oluştuğu tahmin ediliyor. Aralıksız görev alan ekipler, alt katlara inmeye çalışıyor.

Öte yandan Sednaya Hapishanesi ve diğer işkence merkezlerindeki vahşetin izlerini araştıran AA ekipleri, öldürülen kişilerin hastanelerdeki izlerini sürdü.

Başkent Şam'daki el-Müctehid Hastanesi'ne giden AA ekibi, burada, kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.