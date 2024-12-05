Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Hama'nın kırsal kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşanırken, kentin üç taraftan kuşatıldığı aktarıldı. Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Öte yandan Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Bu sırada YPG, Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı.