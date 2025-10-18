Dera ve Şam kırsalından gelerek Süveyda’ya sığınan yaklaşık 600 kişi, bölgede sağlanan güvenliğin ardından El-Kasr köyüne döndü.

El-Kasr köyü sakinlerinden 58 yaşındaki Muhammed Zureik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalar ve bombardıman nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Zureik, "El-Hecri grubuna bağlı Dürziler bizi her gün bombalamaya başladı. Biz vadideydik, onlar ise tepede konuşlanmıştı. Önceki kaçırma olaylarıyla birlikte hayat çekilmez hale geldi." dedi.

Çatışmaların sivilleri doğrudan hedef aldığını belirten Zureik, "Kadın, çocuk, çoban ya da yoldan geçen fark etmeksizin herkes hedef alınıyordu. Halk büyük zarar gördü." diye konuştu.