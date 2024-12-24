Ülkenin dört bir yanından el emeklerini sergilemek amacıyla başkent Şam'daki "Suriye'nin Renkleri" adlı kermese katılan kadınlar, buradaki satışlardan elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimine destek oluyor.

Kermes aracılığıyla ekonomik bağımsızlıklarını destekleyen Suriyeli kadınlar, ülkenin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Suriye'nin Renkleri" kermesi, hem kadınların emeğinin görünür kılınmasını hem de kadınlar arası dayanışmanın güçlenmesini sağlayan bir platform olarak yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor.