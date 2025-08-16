Türkiye’de geçici koruma altında bulunan 2 milyon 543 bin 711 Suriyeliden geri dönüş yapmak isteyenler için süreç Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her aşamanın insan onuruna yakışır şekilde planlandığı ifade edildi.

Süreç Nasıl İşliyor?

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, “randevu.goc.gov.tr” üzerinden başvuru yapıyor. İl göç idaresi müdürlüklerince “gönüllü geri dönüş formu”, yol izin belgesi ve gerekiyorsa muvafakatname düzenleniyor. Evrakları tamamlanan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezleri aracılığıyla Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Sınır kapılarında parmak izi doğrulaması ve gümrük işlemlerinin ardından çıkışlar gerçekleştiriliyor. Çocuklara yolculuk öncesinde çeşitli hediyeler de veriliyor.

BM Gözleminde Gerçekleşiyor

Gönüllü geri dönüş süreci, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından da gözlemleniyor.

Suriyelilerin Duyguları