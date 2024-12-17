Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, iş makineleriyle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 31 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplu mezar bölgesine ilişkin paylaşılan görsellerde, kazı çalışmalarının iş makineleri ve vatandaşların katılımıyla sürdüğü görüldü.

Bölgede 12'den fazla toplu mezarın bulunduğu belirtilirken, tespit edilen ceset sayısının artabileceği değerlendiriliyor.