Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2022
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/hgc5NZ8jW7