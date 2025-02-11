Yeni yargı düzenlemesiyle, trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koyma işlemlerinin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Elde edilen bilgilere göre, bazı trafik suçlarına yönelik cezalar artırılacak ve caydırıcılığı artırmaya yönelik yeni düzenlemeler getirilecek.

Özellikle, kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezalar daha da ağırlaştırılacak.

Kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi halinde ehliyetlerinin uzun süreli olarak alınması, para cezalarının artırılması ve bazı durumlarda hapis cezası verilmesi planlanıyor.