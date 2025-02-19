Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi oranda azalması, sürücüler için büyük risk oluşturdu. Farlarını yakarak ilerlemek zorunda kalan sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu güzergâhlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Kahramanmaraş'ın dağlık bölgelerinde sis daha yoğun hissedildi. Görüş mesafesinin daha da düşmesi, bu bölgelerde seyahat eden sürücüler için ekstra tehlike oluşturdu. Yetkililer, zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılmasını tavsiye etti.

Yetkililer, sürücülerin sisli havalarda takip mesafesini artırmalarını, farlarını açık tutmalarını ve hızlı gitmemelerini önerdi.