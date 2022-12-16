

Suudi Turizm Otoritesi tarafından İstanbul'da dün tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Suudi Arabistan tarafından Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Suudi Arabistan'ın umre ziyaretçilerine yönelik kurduğu Nusuk Genel Müdürü Fahd Hamiduddin ile Türkiye'nin önde gelen seyahat ve turizm şirketleri katıldı.

İstanbul’da 50’den fazla ortakla düzenlenen tanıtım toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyet dile getiren Hamiduddin, ülkesinin Mekke ve Medine’ye gidenlere her türlü kolaylığı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



48 saat içinde vize temini

Toplantıda, Suudi Arabistan'ın, Türkiye’den ibadet amaçlı Mekke ve Medine'yi ziyaret edenlere yönelik bazı kolaylık sunduğu açıklandı.

Buna göre Türk vatandaşları, Türkiye'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla turist vizesi alarak Suudi Arabistan'a gidebilecek ya da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Türkiye'de akredite olan seyahat ve turizm ofisleri aracılığıyla da 48 saat içerisinde vize temin edebilecek.

ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler veya Schengen vizesi sahipleri; Cidde, Medine, Riyad ve Dammam şehirlerindeki uluslararası havaalanlarından da vize alabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'ndan 'Nusuk'a ziyaret

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği Nusuk platformu aracılığıyla Türk vatandaşlığına sahip olanlar birçok hizmete kolay şekilde erişim sağlayabilecek.

Nusuk platformu, Türk vatandaşları için oluşturduğu web sayfası "nusuk.sa/tr" aracılığıyla, ziyaretçilerin sitede yer alan mevcut programlardan birini satın alarak umre vizesini alabilmesine ve ayrıca bir dizi hizmetten de faydalanabilmesine imkan sunacak.

Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la görüşmüştü

Türkiye'ye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile 11 Aralık'ta İstanbul'daki bir otelde ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rabia burada yaptığı konuşmada, "Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğiyle geliştirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığındaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için hazırladıkları platformun (Nusuk) uygulamasını Türkçe olarak hizmete açacaklarını kaydetmiş, 13 Aralık'ta da İstanbul'da bir otelde "Nusuk" platformunun Türkçe internet sitesinin açılış programına katılmıştı.