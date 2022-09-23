Bakanlığın sosyal medya hesabından 12 tahıl gemisinin daha yola çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" bilgisi verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından 12 tahıl gemisinin daha yola çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" bilgisi verildi.
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