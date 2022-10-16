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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Aras’ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Adem Aras'ın yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan eşi Emine Keskin Aras'ın ise yaralandığı belirlendi.

Otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın- Muğla karayolu, Söğütçük Mahallesi yakınlarında Muğla istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Adem Aras yönetimindeki 06 DK 6939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.

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