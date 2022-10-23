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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince yakalanan Yusuf Ö. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 01 P 0457 plakalı aracın içerisinde bekleyen taksici Niyazi Dinç, husumetlisi olduğu belirtilen Yusuf Ö. ile tartıştı.

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