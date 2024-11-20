Kadın şoförlerin sosyal medyadaki hikayelerinden ilham alarak taksici olan Telek, çalışma azmi ve mesleğine olan sevgisiyle dikkati çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evi yıkılan Telek, 3 çocuğuyla Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Umut Kent Konteyner Kenti'nde yaşamını sürdürüyor.

Hayriye Telek, taksiciliği çok sevdiğini, müşterilerin kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını belirtti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde çalışan Telek, şöyle konuştu:

"Telefon açıyorlar 'biz taksi istiyoruz polikliniklerin önüne' diyorlar. Tamam diyorum, gidiyorum. Beni görünce 'biz sekreter sanmıştık, sizi görünce şaşırdık' gibisinden cümleler kuruyorlar. Taksiye binen kişilerden güzel şeyler duyuyorum, dualar da alıyorum. İşimden memnunum, işimi seviyorum. Kadınlardan da çok güzel sözler duyuyorum, güvende olduklarını söylüyorlar. Kadınlarımızın bana karşı kurdukları güzel sözler tabii ki hoşuma gidiyor, beni destekliyorlar gururlandırıyorlar."

Yaşlı ve hasta müşterilerinin ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaştığını belirten Telek, "Bazen onları evlerinin içine kadar bırakıyorum, hatta market alışverişlerinde yardımcı oluyorum. Dualarını almak bana yetiyor." dedi.

- Şoför Nebahat'a benzetiliyor

Yeşilçam karakteri "Şoför Nebahat"a benzetildiğini belirten Telek, "Nebahat geldi, Nebahat gitti' diyorlar. Bu benzetmeler beni gülümsetiyor." diye konuştu.