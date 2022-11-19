Gelişen teknoloji ile birlikte hayvan gücüne ihtiyaç olmaması semer ustalarını yeni arayışlara yönlendirdi.



Kahramanmaraşlı semer ustaları artık bu işin kendileriyle birlikte öldüğünü yeni çırak kalfa sistemi olmadığından mesleğin artık son temsilcileri olduklarını dile getirdi.



Mesleği ayakta tutmak için minyatür yani süs eşyası olarak semer yapımına yönelen sektör temsilcileri bunun da pek fazla rağbet görmediğini ama yine de hallerine şükrettiklerini, aç ve açıkta olmadıklarını söylediler.



60 metre uzunluğunda bir sokağın iki yanına sıralanmış dükkanlardan oluşan Semerciler Çarşısındaki rengarenk semerler ve minyatür semerler, müşterilerini belliyor.



60 yaşındaki semerci ustası Ömer Mankır, "Yaptığımız iş, atlara, eşeklere katırlara elbise yapıyoruz adı da semer. Şu anda gündemden çıkmış bir meslek haline geldi, kıymeti de kalmadı işte son günlerimiz, son ustalar; işte bu meslek bizimle bitecek. 3 kuşağım ben mesleğinde kıymeti kalmadı talep olmayınca. Gündem dışı kalınca ölmeye bitmeye mahkum oldu. Ham madde olarak işte gördüğünüz gibi deri keçi derisinden yapıyoruz ağaç aksamı var, hayvana eziyet vermesin diye ot döşüyoruz. Yine keçe var onu da kullanıyoruz. O gördükleriniz de minyatür semer. Küçük süs için, ona da talep pek yok. Çok şükür yine de şikayetçi olmayalım bu yaşantıda ne kadar paran olsa maalesef insanoğlu doymuyor. Binlerce şükürler olsun perişan da değiliz" dedi.



Semerci esnaflarından 70 yaşındaki Ali Özen ise, "Sanatla ilgili ne söyleyeyim ki sanatımız bitti artık. Hayvan gücüne ihtiyaç kalmadı hayvan gücüne ihtiyaç kalmayınca mesleğimiz özelliğini yitirdi artık. Minyatür çalışıyoruz ama minyatüre de talep yok maalesef" diye konuştu.