Esenkent Mahallesi'ndeki bir iş yerine tamir için otomobilini bırakan E.K., bir süre sonra tekrar iş yerine gittiğinde aracının yerinde olmadığını gördü.

E.K.'nin başvurusu üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın bir çekici ile otoparktan çıkarıldığını belirledi.

Çekicinin kaçış güzergahındaki çok sayıda kamera kaydını inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden yola çıkarak aracı E.D.'nin kullandığını tespit etti.

Sultanbeyli'de oto tamirhanesi işlettiği anlaşılan E.D. gözaltına alındı. Şüphelinin, olayı kendisine ait çekici ile gerçekleştirdiği, 23 konudan 56 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Araç gizlenmiş halde bulundu

Şüphelinin yakın ilçelerden modeli düşük ve modifiye edilmeye uygun araçları aynı yöntemle çaldığı, bazılarını parçaladığı, bazılarını ise kendi tamirhanesinde eksiklerini tamamladıktan sonra şase numaralarını değiştirerek sattığı belirlendi.

Sultanbeyli'de bir viyadük altında plakaları sökülmüş ve üstü kapatılarak gizlenmiş halde bulunan çalıntı otomobil, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından oto hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.