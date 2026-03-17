Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan’ın mağdur kadın Ö.Ç.’ye yönelik “şantaj” suçunu işlediği iddiasına yer verildi.

Savcılık, Özcan hakkında:

  • 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

  • 5 bin güne kadar adli para cezası

  • Bazı haklardan yoksun bırakılma

talebinde bulundu.

Dosyada 3 Sanık Daha Var

İddianamede yer alan diğer sanıklar:

  • Boluspor Başkanı E.B.

  • Şoför Mehmet Eren A.

  • Belediye Meclis Üyesi H.E.S.

Bu kişiler hakkında Özcan’a yönelik “iştirak halinde şantaj” suçlamasıyla aynı ceza aralığında yargılama talep edildi.

Ayrıca Mehmet Eren A. hakkında:

  • “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”

  • “Kadına karşı tehdit”

suçlarından da ek cezalar istendi.

Soruşturma Nasıl Başladı?

İddianameye göre süreç, Özcan’ın 16 Şubat’ta savcılığa yaptığı şikayetle başladı.

Özcan, kendisini arayan Mehmet Eren A.’nın:

  • Elinde mesaj ve ses kayıtları olduğunu iddia ettiğini

  • Bu içerikleri kullanarak

  • 20 milyon TL, araç ve iş yeri talep ettiğini

öne sürdü. Bu şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu: Tanju Özcan gözaltına alındı!
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.