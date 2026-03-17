Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan’ın mağdur kadın Ö.Ç.’ye yönelik “şantaj” suçunu işlediği iddiasına yer verildi.
Savcılık, Özcan hakkında:
1 yıldan 3 yıla kadar hapis
5 bin güne kadar adli para cezası
Bazı haklardan yoksun bırakılma
talebinde bulundu.
Dosyada 3 Sanık Daha Var
İddianamede yer alan diğer sanıklar:
Boluspor Başkanı E.B.
Şoför Mehmet Eren A.
Belediye Meclis Üyesi H.E.S.
Bu kişiler hakkında Özcan’a yönelik “iştirak halinde şantaj” suçlamasıyla aynı ceza aralığında yargılama talep edildi.
Ayrıca Mehmet Eren A. hakkında:
“Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
“Kadına karşı tehdit”
suçlarından da ek cezalar istendi.
Soruşturma Nasıl Başladı?
İddianameye göre süreç, Özcan’ın 16 Şubat’ta savcılığa yaptığı şikayetle başladı.
Özcan, kendisini arayan Mehmet Eren A.’nın:
Elinde mesaj ve ses kayıtları olduğunu iddia ettiğini
Bu içerikleri kullanarak
20 milyon TL, araç ve iş yeri talep ettiğini
öne sürdü. Bu şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.