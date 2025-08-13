Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, farklı sektörlerden katılımcıları ve ziyaretçileri bir araya getiriyor.

Şehrin ekonomisine canlılık kazandıran fuar, hem yerel hem de uluslararası alanda geniş bir kitleye hitap ediyor.

Fuar, gıda, tarım, el sanatları, tekstil ve teknolojiden turizme kadar birçok sektörden katılımcıyı ağırlıyor. Her yaştan ve kesimden insanın ilgi gösterdiği etkinlik, şehrin kültürel mirasını ve ekonomik potansiyelini de ön plana çıkarıyor.

Bu kapsamda, fuarda yerini alan isimlerden biri de Kahramanmaraşlı tarihçi ve yazar Mehmet Işık oldu.

Mehmet Işık, fuar alanındaki standında okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayarak kitaplarını imzaladı ve şehrin tarihine dair sohbetler gerçekleştirdi.

Işık, fuara katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür organizasyonların kültürel paylaşım ve dayanışma açısından önemine dikkat çekti.

Fuar, sadece ticari ilişkilerin değil, aynı zamanda kültürel etkileşimlerin de yaşandığı bir platform haline geldi.