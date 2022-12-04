Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi’nde bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 Konaklarında başlattığı restorasyon çalışmalarını hızla sürdürüyor. Şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen proje kapsamında tarihi konakların iç ve dış cephesi tarihi doku korunarak restore ediliyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, mevcut yapıdaki betonarme kısımlar tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılırken, duvardaki sıvaların da temizliği yapılıyor. Tarihi yapılarda kullanılamaz hale gelen ahşap taşıyıcı elemanlar ve pencereler mevcut yapının tarihi dokusuna uygun olarak yenileniyor. Bozulmuş ve bir kısmı yıkılmış bahçe duvarları da ekipler tarafından özgün teknik ve malzeme ile onarılıyor. Konakların özgün olmayan çatı örtüleri de tamamen sökülerek yerine restorasyon projesine uygun ve tarihi dokuyla uyumlu yeni çatı kazandırılacak. Toplamda 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen restorasyon projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konakların şehrin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

20 Milyon TL’lik Yatırım

Tarihi konaklarda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi mekanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için restorasyon projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Turan Mahallemizde bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül Konaklarımızda da restorasyon çalışmalarımız hızla sürüyor. Burası toplamda 20 Milyon TL’lik bir yatırım. İnşallah hedeflediğimiz sürede bu projemizi de tamamlayarak tarihi konaklarımızı şehrimizin turizmine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.