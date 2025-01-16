Bakırcılık mesleğinin son temsilcileri, el işçiliğiyle yaptıkları eserlerin büyük beğeni topladığını, ancak kısıtlı imkanlarla talebi karşılamakta zorlandıklarını ifade ediyor. Bakırcı ustası Mehmet Yılmaz, “Her bir ürünümüz, saatlerce süren emeğin sonucunda ortaya çıkıyor. Talep var ama gençler bu mesleğe yönelmiyor. Gelecek nesillere mesleğimizi aktaracak çırak bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

Modern teknolojinin etkisiyle seri üretim bakır ürünlerinin piyasada yer alması, el işçiliğiyle yapılan ürünlerin rekabet gücünü azaltıyor. Ancak bakır ustaları, özgün ve sanatsal işçiliğin kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtiyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı, geçmişin izlerini taşıyan atmosferi ve ustaların el emeğiyle hayat verdiği ürünlerle hem bölge halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Ustalar, bu mesleği yaşatmak için dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve bakırcılığın yeniden eski itibarına kavuşması için destek beklediklerini dile getiriyor.

Tarihi çarşıda bakırcılığın yaşatılması için atılacak her adım, hem kültürel mirasın korunmasına hem de unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatın geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak.