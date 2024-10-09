Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı’da depremler sebebiyle hasar gören 140 dükkanın ihale süreci bu hafta içerisinde tamamlanacak ve restorasyon sürecine başlanacak.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında birçok tarihi yapıda olduğu gibi kent ekonomisinin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı da büyük hasar aldı. Özellikle Ayakkabıcılar Çarşısı, Saraçhane Çarşısı’nın bazı bölümleri ve Kapalı Çarşı’nın belirli noktaları deprem sonrası güvenlik nedeniyle kullanıma kapatıldı. Depremin ardından geçen 20 aylık sürede çarşı esnafı, ticaretlerini konteyner çarşılarda sürdürmek zorunda kaldı.

Şehrin tarihi dokusunu koruyan ve önemli bir kültürel miras olan 600 yıllık Tarihi Kapalı Çarşı’da hasar gören alanların ne zaman restore edileceği merakla beklenirken, bu hafta itibarıyla önemli bir adım atılıyor. Çarşıda hasar gören 140 dükkanın restorasyon süreci için önümüzdeki bu hafta içerisinde ihaleler tamamlanacak ve restorasyon işlerine hızla başlanılacak. Ticaretin kalbi olarak görülen Kapalı Çarşı’nın yeniden ayağa kalkması, hem şehrin ekonomisine hem de tarihi mirasına büyük katkı sağlayacak.