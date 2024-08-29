Zengin kültürel ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Kapalı Çarşı, otantik atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelmiş durumda.

Çarşıyı ziyaret eden birçok kişi, burada alışveriş yapmanın yanı sıra Kahramanmaraş’ın tarihi dokusunu da deneyimleyerek unutulmaz anılar biriktiriyor.

Son dönemde, çarşıda sergilenen özel tasarım bir elbise, 55 BİN TL’LİK fiyatıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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El işçiliğiyle özenle hazırlanan bu kıyafet, dikkat çeken desenleri ve ince işçiliğiyle fark yaratıyor. Sınırlı sayıda üretilen ve her biri benzersiz olan bu elbise, vitrinlerde yerini alır almaz turistlerin odak noktası haline geldi.

Tarihi Kapalı Çarşı, sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini yakından görmek isteyenler için de önemli bir cazibe merkezi.

Kahramanmaraş’ın köklü geçmişini ve sanatını yansıtan pek çok ürün burada sergileniyor.

Özel tasarım elbisenin yanı sıra, çarşıda geleneksel el sanatları, antikalar, yerel gıda ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR