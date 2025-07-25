Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD), 15. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Dinçer seçildi ve yeni yönetim, ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda KASİAD tarihinde hem yaş ortalaması en genç olan yönetim kurulu seçildi hem de en fazla kadın üyeye sahip yönetim kurulu oluşturuldu.

Toplantı sonrası Aksu Haber mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Dinçer, "İnşallah bu dönem hem bizler hem de Kahramanmaraş için güzel ve verimli bir dönem olur." Temennisinde bulundu.