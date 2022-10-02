Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. İndirimler 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.
Ayçiçek yağından temizlik ürünlerine, tavuk etinden kırmızı ete kadar birçok ürün indirime girdi
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin sosyal medyadan paylaştığı görsellerde, 5 litrelik ayçiçek yağının 135 liraya düşmesi dikkat çekti. Öte yandan süzme peynirin fiyatı 48,90 TL olurken, dana kangal sucuk 139,90 TL' den satışa sunuldu.