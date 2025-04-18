Ülke genelinde tarihin en büyük zirai don facialarından biri yaşanırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'nın Yesilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerini incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yumaklı: "Tarım sigortası olanlar için tespit, belirleme ve ödeme; sigortası olmayanlar için ise hesaplama ve ödeme takvimi uygulayacağız" dedi

Bakan Yumaklı, hasar tespitlerinin ardından TARSİM’in sigorta yaptıran çitçilere hemen ödemelere başlayacağını, ancak çiftçi kayıt sisteminde bulunan, ancak sigorta yaptırmayan çiftçiler içinde zirai don anına kadar yapmış oldukları masraarın hesaplanarak yapılan maliyetlerin karşılanacağını kaydetti. Bakan, "Tarım sigortasını yaptırmış olanların, tespit çalışmaları biter bitmez, Mersin, Adana ve Hatay'da olduğu gibi derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerini de karşılayacağız. Tespit, belirleme sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ondan sonra ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız. Burada tarımsal üretim yapanlar için iklim değişikliğinin bundan sonra da öngörülemez hatta önlenemez etkilerinden uzak kalabilmek ve 1 yıllık emeğin boşa gitmemesi için bunu garanti altına alacak olan tarım sigortasının önemini tekraren belirtmek istiyorum.