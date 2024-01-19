Çiftçi, tarlasından tarih çıkarttı

Çorum'un Ortaköy ilçesi Tepelerarası mevkiindeki tarlasını gezen çiftçinin ayağına, sert bir cisim takıldı.

Bunun üzerine toprağı kazan çiftçi, bir küp buldu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafını çembere aldı.

1 metre uzunluğunda 200 kilogram ağırlığında

Ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilogram ağırlığındaki küp, koruma altına alındı.

Arkeologlar inceliyor

Tarihi olduğu değerlendirilen küp ile ilgili arkeologlar inceleme başlattı.