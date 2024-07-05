Antalya'da tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilimin pastelleşme sürecine kadarki işlerin çoğu kadın işçiler tarafından yürütülüyor.

İlkbaharda tarım ürünlerinin hasadı için günlerce çalışan kadın işçiler, yazları ise halı ve kilimlerin renkleri solarak pastele dönüşmesi ve mikroplardan arınması için ter döküyor.

Birbirinden değerli halı ve kilimlerin tarlalarda yerini almasıyla oluşan görsel şölende de emekçi kadınlar rol oynuyor.

Kadınların binbir emekle renklerinin pastelleşmesini sağladığı halılar, eylülden itibaren toplanıyor ve yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.