Ankara Yenimahalle'deki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Zekayi C, eşi 72 yaşındaki Huriye C. ile dün gece saatlerinde tartışmaya başladı.
7 yerinden bıçakladı
Tartışmanın ardından eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçaklayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.
Gözaltına alındı
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Tutuklandı
Zekayi C, daha sonra sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.