İstanbul'da babasını öldüren zanlı hakkında mahkeme kararını verdi.

Bağcılar'da 3 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayda Mehmet Cem Ayvacı (23), babası Ümit Yaşar Ayvacı (53) ile iş meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Babasını öldürdü

Tartışmanın ardından Mehmet Cem Ayvacı, silah ile babasına 2 el ateş ederek ölümüne neden oldu.

Cem Ayvacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Cem Ayvacı ile annesi Sevgi Ayvacı hazır bulundu.

"Maktulun öfke kontrolü yoktu"

Duruşmaya sanık avukatı da katıldı. Duruşmada gözyaşları içinde beyanda bulunan anne Sevgi Ayvacı, “Maktul öfke kontrolü olmayan, sinir krizi geçiren bir insandı. Kendi kardeşini bile dövmüşlüğü vardır. Cem, melek gibi bir çocuk. Saygılı, merhametli. Babası ona vurduğunda cevap bile vermezdi. Biz çok sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.

"Olayın en büyük mağduru annem ve kardeşimdir"

Annesi beyanda bulunurken gözyaşlarına hakim olamayan sanık Mehmet Cem Ayvacı ise “Olay günü ben babamın saldırısına hiçbir karşılık vermedim. Silahı eline alınca uzaklaştırmaya çalıştım. Olayın en büyük mağduru annem ve kardeşimdir. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Pişmanım. Keşke o gün eve gitmeseydim.” dedi.

Mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayvacı hakkında ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açılmış ise de meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan korku ve telaş nedeniyle aşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ayvacı'nın, cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye olması bekleniyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bağcılar'da 3 Temmuz 2023 günü meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede polis ekiplerine bir ihbar geldiği ve olay yerine varıldığında Mehmet Cem Ayvacı'nın babasını vurduğuna yönelik beyanı üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

Mehmet Cem Ayvacı alınan ifadesinde, babası Ümit Yaşar Ayvacı ile inşaat işi yaptıklarını ve babası ile annesinin 1 haftadır yazlıkta olduklarını söyledi.

"Babamı vurmak amacıyla ateş etmedim"

Ayvacı, ifadesinin devamında “Babam yazlıktan döndü. Döndükten sonra evde konuşurken işler ile ilgilenmediğimi söyledi. Tartıştık. Bana saldırarak yumruk ile vurmaya başladı. Kendisine engel olmaya çalıştım. Bana ‘sen bana karşı mı çıkıyorsun' diyerek evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben korktum. Maktulün üzerine atlayarak elinden silahı aldım. Maktul silahı almak için tekrar hamle yaptı ve boğazıma sarıldı. Ben silahın tetiğine bastım. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Babamı vurmak amacıyla ateş etmedim.” dedi.

İddianamede, Ayvacı'nın ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis hapisle cezalandırılması talep edildi.