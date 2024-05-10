Eskişehir'de baba ve oğlu arasında çıkan kavgada kan aktı..

Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'taki ahırda, G.K. ile 29 yaşındaki oğlu Yakup Kart arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı.

Oğlunu göğsünden bıçakladı

Tartışma sonrasında kendisine küfrettiği iddiasıyla baba G.K., oğlu Yakup K.’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakup K., hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine ilk önce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri geldi. Burada babayı gözaltına alan ekipler, suç aletini de ele geçirdi.

Ardından olay yerinin jandarma bölgesi olması dolayısıyla baba G.K., jandarma ekiplerine teslim edildi.

Anne evin önünden kalkamadı

Eşinin oğlunu bıçaklaması sonrasında evin önüne yığılan anne, ekiplerin tüm çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kalkamadı. Acılı anne dakikalarca gözyaşlarına hakim olamazken, olay yerine gelen yakınları ve komşuları anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Jandarma Asayiş Timleri olayla ilgili çalışma başlatırken, gözaltına alınan baba G.K.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.