14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediye alışverişinde hareketlilik yaşanıyor. Çiftler, sevdiklerine anlamlı hediyeler almak için mağazalara akın ederken, en çok tercih edilen ürünler arasında gümüş takılar yer aldı. Özellikle taşlı yüzükler, kolyeler, bileklikler ve küpeler yoğun ilgi gördü.

Gümüş satıcısı Ali Yılmaz, Sevgililer Günü’ne günler kala satışların arttığını belirtirken, bugün de son dakika alışverişi yapan müşterilerin yoğunluğunun yaşandığını ifade etti.

Kişiye özel tasarımlar, isim yazılı kolyeler ve anlam taşıyan figürler bu yılın en çok tercih edilen hediyeleri arasında yer aldı.

Hediyelik eşya satan mağazalar da Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar düzenleyerek satışlarını artırdı. Gün boyu devam eden yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.