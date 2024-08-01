Bu yılın yeni mahsul taze yaş fıstığı, kilosu 230 ila 450 lira arasında satışa sunuluyor. Kuruyemişçi Yaşar Dertli, bu yılki Antep fıstığının tezgâhlarda yerini aldığını belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yaşar Dertli, "Taze Antep fıstığımız, lezzeti ve kalitesiyle müşterilerimizin beklentilerini karşılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fıstığımız büyük beğeni topluyor. Özellikle yaz sonu ve sonbahar başlangıcında taze fıstık tüketmek isteyenler için tezgâhlarımız hazır," dedi.

Vatandaşlar, taze Antep fıstığını hem atıştırmalık olarak tüketmek hem de çeşitli tatlılarda kullanmak üzere satın alıyor. Tezgâhlardaki hareketlilik, Antep fıstığının ne kadar özlemle beklendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu