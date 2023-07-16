Yasama yılının son mesajları verildi, 1 Ekim'de buluşmak üzere vedalaşıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi. 2,5 aylık tatil başladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu
14 Mayıs seçimlerinin ardından mesaiye başlayan Meclis'te önce başkan seçimi yapıldı.
Numan Kurtulmuş, 3. oylamada Anayasada öngörülen çoğunluğu sağlayarak 321 oyla TBMM Başkanı seçildi.
Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturuldu.
Bir yandan da hızla yasama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Çok sayıda düzenleme hayata geçti
2 ay gibi kısa bir sürede toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren ekonomik düzenlemelere imza atıldı.
Milyonlarca kişinin beklediği torba yasayla memur ve emekli zammı kabul edildi. İşverene asgari ücret desteği artırıldı. Koronavirüs izninde bulunan hükümlülere yönelik düzenleme uzatıldı.
Vekiller hatıra fotoğrafı çektirdiler
Meclis, ek bütçeyi de yasalaştırdıktan sonra tatile girdi.