İlk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Deprem Şehitliğine geçti.

Burada Kuran-ı Kerim okuyan ve dua eden Kurtulmuş, ardından Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Çocuk Alanı ile Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi'ni gezen Kurtulmuş, çocuklarla ve kadınlarla bir süre sohbet etti.

Onikişubat İlçesi Kurtlar Mahallesi Rezerv Toki Konutlarına geçen Kurtulmuş, hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kurtulmuş'a bazı ziyaretlerinde Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Mehmet Şahin, Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici ile Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi eşlik etti.

