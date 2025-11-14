Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Deprem Bölgesi İstişare Toplantısı kapsamında şehre gelen komisyon heyetini makamında ağırladı.

Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyelerinin yer aldığı ziyarette, deprem bölgesinde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ve ihtiyaçlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Başkan Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Kahramanmaraş” hedefi doğrultusunda yürüttüğü projeler ve yeni dönem planlamaları hakkında heyete detaylı bilgiler aktardı. Bu kapsamda, özel gereksinimli bireylerin şehir yaşamına daha güçlü katılım sağlaması için yapılan çalışmalar, belediye birimlerinin koordinasyonu, yeni sosyal alan projeleri ve erişilebilirlik yatırımları görüşüldü.

Görgel, özellikle deprem sonrası süreçte engelli vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen adımlar attıklarını belirterek; erişilebilir ulaşım, özel eğitim ve rehabilitasyon destekleri, sosyal yaşamı güçlendiren merkezler ile yeni nesil engelsiz sosyal alan projelerine dair kapsamlı bilgiler aktardı.