TFF 2. Lig’in iddialı ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. Futbolseverlerin yakından tanıdığı, Süper Lig ve 1. Lig tecrübesiyle dikkat çeken Hasan Hatipoğlu, kırmızı-beyazlı ekiple anlaşmaya vardı.

1989 doğumlu tecrübeli savunma oyuncusu, futbol kariyerine Manisaspor altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, BB Erzurumspor, Samsunspor, Kocaelispor ve son olarak Sakaryaspor formaları giyen Hatipoğlu, kariyeri boyunca birçok şampiyonluk ve play-off tecrübesi yaşadı.

1.87 boyundaki stoper, hava toplarındaki hâkimiyeti, liderlik özelliği ve saha içindeki soğukkanlı duruşuyla tanınıyor. Hem defansif güvenliği sağlayacak hem de genç oyunculara saha içinde örnek olacak bir isim olarak gösteriliyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor yönetimi, bu önemli transferle savunma hattını sağlamlaştırmayı hedeflerken, tecrübeli oyuncunun takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Hasan Hatipoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada:

“Böylesine köklü ve hedefleri olan bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kahramanmaraş halkının desteğiyle güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum,” dedi.

Yeni transfer, önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.