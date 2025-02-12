Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen "Hücre-11" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi."

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını ve polisi tebrik etti.



