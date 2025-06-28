Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları bu kez tefecilerin peşine düştü. Uzun süredir yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, Denizli’de dara düşmüş 5 vatandaşın iliğini kemiğini kurutan tefeciler ele geçirildi.

KOM dedektifleri uzun süredir ısrarla izledikleri tefecilere yönelik projeli bir uygulama yaparak, işlenen suça ilişkin kanıtlar topladı.

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Önceki günkü operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tefecilik suçuyla ilişkini dokümanlar ve ajanda kayıtları ele geçirildi.

Tutuklu Sayisi 317Ye Yukseldi 1679752985

Aramalar sırasında ayrıca toplam bedeli 10 milyon lira olan 8 adet çek ve senet tespit edildi.

‘Tefecilik’ suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.