Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz’da başlayan orman yangını, sıcak hava ve şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak Çanakkale sınırına kadar ulaştı. Yangın, İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde tarım alanında başladıktan sonra ormanlık alana sıçradı ve çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

AFAD koordinasyonunda Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangından etkilenen 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bölgede 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz ve 509 personel ile havadan ve karadan müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.