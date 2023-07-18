Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günlerde başladı.

Sıcak havaların ardından orman yangınları da arttı.

Yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangının yaşandığı bir kentte Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına dört bir yandan mücadele edildi.

Çevre illerden gelen destek kuvvetleriyle yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 toma ve çok sayıda itfaiye aracı görev aldı.

2 mahalle boşaltıldı

Orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma yapıldı.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürdü.

Tekirdağ’daki orman yangını balya makinasındaki kıvılcımla çıkmış

Yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Valilik konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladı"

Tekirdağ Valiliği açıklamasında, şunları söyledi:

Malkara ilçemiz Devecik Mahallesi’ndeki bir tarlada saat 15.50’de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına ilk 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir.

Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde gece saat 02.00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, saat 06:00’ya kadar soğutma çalışmaları sürdürülmüş olup halen kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına müdahale için ekiplerimize yardımda bulunan vatandaşlarımız ellerindeki traktör ve iş makineleri ile ekiplerimizin kontrolünde söndürme çalışmalarına katılmıştır.

Yangın bölgesinde ekiplerimizce yapılacak ölçümün arından tahrip olan alan net olarak belirlenecektir.

Tekirdağ'da yangın balya makinesinin kıvılcımından çıktı

"Allah bir daha ilimize ve ülkemize böyle yangınlar yaşatmasın"

Açıklamanın devamında, şu ifadeleri kullandı:

Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İstanbul Orman Bölge ve Tekirdağ İl Orman Müdürü, Tekirdağ Afad Müdürü, Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı, İl Jandarma ve İl Emniyet Personeli, ilgili kurum müdürleri yangını mahallinden takip ederek gerekli koordinasyonu buradan sağlamışlardır.

Yangının söndürülmesinde verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, ilimize gelerek yangın söndürme çalışmalarının organize edilmesine katkı sağlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer’e, yangına müdahale sürecinde yer alan ilgili kurum müdürlerine, personeline, komşu il ve ilçelerden gelen yardım ekiplerine, muhtarlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Allah bir daha ilimize ve ülkemize böyle yangınlar yaşatmasın.