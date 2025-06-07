Victor Osimhen Galatasaray'da Gönülleri Fethetti

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray formasını giydiği ilk sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asist yaparak istatistiklerde zirveye çıkan Osimhen, şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Yıldız futbolcu, hem sahadaki üstün performansı hem de Galatasaray’a olan bağlılığını gösteren açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu da onu Galatasaray camiası için vazgeçilmez kıldı.

Al-Hilal’den Rekor Teklif! Osimhen Transferinde Sıcak Gelişmeler

Dünyaca ünlü gazetecilerden Fabrizio Romano ve Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Osimhen transferi için düğmeye bastı. Napoli’ye 70 milyon euronun üzerinde bonservis teklifi yapan Al-Hilal, yıldız oyuncuya da cazip bir maaş paketi sundu.

Gianluca Di Marzio’ya göre Osimhen, Al-Hilal’in teklifini kabul etti ve transferin resmiyet kazanması için kulüpler arasındaki anlaşma bekleniyor.

Al-Hilal Transferi Hızlandırdı: Süre Daralıyor

Al-Hilal, Osimhen transferini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor. Suudi Arabistan’da resmi yaz transfer dönemi 20 Temmuz’da başlasa da, FIFA’nın Dünya Kulüpler Kupası’na katılan kulüpler için tanıdığı 1-10 Haziran özel transfer dönemi Al-Hilal’e avantaj sağlıyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi, Victor Osimhen’i yeni sezon planlamasında önemli bir yere koyarken, Al-Hilal yönetimi de bu transferi en kısa sürede tamamlamak istiyor. Kulübün, anlaşmayı resmileştirmek için yalnızca üç günü kaldı.