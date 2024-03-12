Kahramanmaraş’ta Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi İle İlgili yapılan Basın Açıklamasının Hemen Akabinde Teknik Makina Ve Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından da Cevap Gecikmedi.

Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Teknik Makina Yapı Kooperatif Başkanı Mustafa Yaman, bir basın açıklamasında kendileriyle ilgili Söylemlerin Doğru Olmadığını Dile Getirerek Süreçle İlgili Bilgiler Verdi.

Başkan Yaman Depremde İş Yerleri Ağır Hasar Alan Esnaflar İçin Destek Sağlayacaklarını Ve Onları Yalnız Bırakmayacaklarını İfade Etti.