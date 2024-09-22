TEKNOFEST 2024 Kahramanmaraş’ta İnsansız Hava Aracı Yarışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor.

Adana’da 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları büyük bir heyecanla sürüyor.

TCDD Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen bu yarışmalarda, Türkiye genelinden katılan gençler teknolojiye olan ilgilerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Yarışmacılar, ileri teknolojilere dayalı projelerle kıyasıya mücadele ederken, etkinlik büyük ilgi görüyor.

Bu önemli etkinlikte Kahramanmaraş Teknokent de standıyla yer alarak, yenilikçi projeleri ve teknolojik girişimleriyle hem yerli hem de uluslararası katılımcıların dikkatini çekiyor. Kahramanmaraş Teknokent, bölgedeki teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmelere öncülük ederek TEKNOFEST’te adından söz ettiriyor.